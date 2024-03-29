Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе

Нападающий Аль-Хиляля Неймар продолжает проводить свое свободное время в Майами, пока восстанавливается после тяжелой травмы.

Бразилец стал специальным гостей на бейсбольном матче местной команды Майами Марлинс, торжественно бросив первый мяч в новом сезоне МЛБ.

После игры футболист посетил ресторан, в котором любят отдыхать селебрити, а там уже Неймар встретился с Дэвидом Бекхэмом и его супругой Викторией, сделав с ними совместное фото.

Источник: instagram.com/neymarjr

Напомним, лидер сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Ранее сообщалось, что Неймар с Джимми Батлером посетили теннисный матч возлюбленного Свитолиной.

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