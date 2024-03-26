Неймар с Джимми Батлером посетили теннисный матч возлюбленного Свитолиной

Нападающий Аль-Хиляля Неймар вместе с сыном решил решил посетить теннисный матч турнира в Майами между Карлосом Алькарасом и Гаэлем Монфисом.

Также на трибунах присутствовал известный баскетболист Майами Хит Джимми Батлер, которой вскоре встретился на трибунах с бразильцем, сделав совместное фото.

Источник: Getty Images

К сожалению, возлюбленный Элины Свитолиной потерпел разгромное поражение в данной игре от Алькараса (2:6, 4:6).

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание воссоединиться с Месси.

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