Неймар изъявил желание воссоединиться с Месси
Аргентинец отметил свою связь с бразильцем.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар признался, что хотел бы снова играть вместе с нападающим Интер Майами Лионелем Месси.
По словам бразильца, он рассчитывает, что в будущем будет играть в одной команде с аргентинцем.
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"Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео – великий человек, в футболе его все знают. Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", - приводит слова Неймара ESPN.
Напомним, Неймар и Месси вместе выступали за Барселону в 2013 – 2017 годах и за ПСЖ в 2021 – 2023 годах.
Ранее сообщалось, что Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой.
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