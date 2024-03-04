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Неймар изъявил желание воссоединиться с Месси

Аргентинец отметил свою связь с бразильцем.
Вчера, 23:00
Неймар и Лионель Месси / Getty Images
Неймар и Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар признался, что хотел бы снова играть вместе с нападающим Интер Майами Лионелем Месси.

По словам бразильца, он рассчитывает, что в будущем будет играть в одной команде с аргентинцем.

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"Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео – великий человек, в футболе его все знают. Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", - приводит слова Неймара ESPN.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали за Барселону в 2013 – 2017 годах и за ПСЖ в 2021 – 2023 годах.

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Лионель Месси

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