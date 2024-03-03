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Месси и Суарес отметили победу над Орландо Сити яркой вечеринкой

Аргентинец с другом весело провели время.
Сегодня, 21:50
Месси с рэпером / instagram.com/leomessi
Месси с рэпером / instagram.com/leomessi

Нападающие Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес отпраздновали яркую победу в матче МЛС против Орландо Сити.

Южноамериканцы спустя несколько часов после игры отправились в ночной клуб, где встретились с музыкантом BZRP, сделав совместные фото.

Напомним, Интер Майами в матче третьего тура МЛС разгромил Орландо Сити на своем поле со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что Месси трогательным постом отметил 500 млн подписчиков в Инстаграме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси интер майами

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