Месси трогательным постом отметил 500 млн подписчиков в Инстаграме

Нападающий Интер Майами Лионель Месси похвастался тем, что на его аккаунт в Инстаграме подписаны 500 млн человек.

Аргентинец опубликовал видео, на котором показаны самые залайканные посты в соцсети.

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"500 миллионов! Спасибо, что всегда рядом!" - написал Месси.

Напомним, форвард Ан-Насра Криштиану Роналду держит рекорд по подписчикам в Инстаграме. За аккаунтом португальца следят 622 млн человеком.

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