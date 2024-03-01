Месси трогательным постом отметил 500 млн подписчиков в Инстаграме
Аргентинец поблагодарил фанатов за поддержку.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси похвастался тем, что на его аккаунт в Инстаграме подписаны 500 млн человек.
Аргентинец опубликовал видео, на котором показаны самые залайканные посты в соцсети.
Читай также: "С Днем рождения, принцесса": Месси устроил для любимой праздник в стиле Disney
"500 миллионов! Спасибо, что всегда рядом!" - написал Месси.
Напомним, форвард Ан-Насра Криштиану Роналду держит рекорд по подписчикам в Инстаграме. За аккаунтом португальца следят 622 млн человеком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!