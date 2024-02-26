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"С Днем рождения, принцесса": Месси устроил для любимой праздник в стиле Disney

Лионель мило поздравил свою жену с ее днем.
Сегодня, 20:19
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Instagram
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Instagram

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо сегодня, 26 февраля, празднует свой 36-й день рождения.

Аргентинский футболист поздравил свою возлюбленную, поделившись совместным фото с ней в Instagram.

"С днем рождения, принцесса", - написал Лео под своим постом в соцсети.

Отметим, что на фотографии также изображены картонные ростовые фигуры принцесс Disney Покахонтас, Жасмин, Ариэль и Золушки.

Напомним, ранее сообщалось, что обладатель Оскара посетил первый матч Интер Майами в этом сезоне МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Антонелла Рокуццо

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