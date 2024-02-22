Обнимашки с Месси: обладатель премии Оскар посетил первый матч Интер Майами в сезоне

В рамках стартового тура чемпионата США по футболу Интер Майами переиграл Реал Солт Лейк (2:0).

На матче, который проходил во Флориде, присутсвовали множество звезд. Одним из таких был культовый актер Уилл Смит.

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Американец находился рядом с женой нападающего Интер Майами Лео Месси Антонеллой Рокуццо.

Will Smith meeting Leo Messi's wife Antonella🤝🐐 pic.twitter.com/TmxeRK7Qy2 — MessiTheGoat (@MessiXtheGoat) February 22, 2024

В перерыве Смит встретился с аргентинцем, с которым обмнялись и обменялся парой фраз.

Ранее сообщалось, что Месси "подарил" Барселоне свой 8-й Золотой мяч.

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