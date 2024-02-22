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Обнимашки с Месси: обладатель премии Оскар посетил первый матч Интер Майами в сезоне

Смит тепло пообщался с окружением Лео.
Сегодня, 13:30
Уилл Смит и Лионель Месси / Instagram
Уилл Смит и Лионель Месси / Instagram

В рамках стартового тура чемпионата США по футболу Интер Майами переиграл Реал Солт Лейк (2:0).

На матче, который проходил во Флориде, присутсвовали множество звезд. Одним из таких был культовый актер Уилл Смит.

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Американец находился рядом с женой нападающего Интер Майами Лео Месси Антонеллой Рокуццо.

В перерыве Смит встретился с аргентинцем, с которым обмнялись и обменялся парой фраз.

Ранее сообщалось, что Месси "подарил" Барселоне свой 8-й Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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