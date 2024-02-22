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Дуа Липа, Том Круз и другие: Милан потроллил Канье Уэста, посетившего матч Интер - Атлетико

Возможно, американский рэпер задал тон будущим нарядам звездных гостей футбольных поединков.
Сегодня, 00:44
Канье Уэст в маске / Getty Images
Канье Уэст в маске / Getty Images

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (1:0) стал отличной демонстрацией реальной силы Интера, которого можно считать "темной лошадкой" турнира.

Этот поединок заинтересовал известного рэпера Канье Уэста, который вместе с женой Бьянкой Цензори и коллегой Ty Dolla $ign посетил Джузеппе Меацца.

Однако всю игру 46-летний американец просидел в черной маске и капюшоне, которые полностью скрывали его лицо.

На эту тему решил пошутить Милан, опубликовав соответствующее видео в TikTok.

В этом видео "россонери" высмеяли наряд Канье. Так, Милан показал, что за один день в Casa Milan (буквальный дом клуба) побывали Дуа Липа, Том Круз, Уилл Смит и любитель налоговой систем страны-404 Жерар Депардье.

На всех этих звездах были маски, а потому подтвердить или опровергнуть их появление никто не может (на самом деле нет).

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Стоит отметить, что у Милана, а точнее его фанатов, нашелся повод для переживаний, так как власти Ренна накануне ответного матча плей-офф Лиги Европы запретили одеваться или пользоваться атрибутикой красно-черной комбинации цветов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан атлетико мадрид

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