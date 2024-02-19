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Мудрик после очередного матча на скамейке Челси отдохнул в Милане

Украинец посмотрел на достопримечательность города.
Сегодня, 16:16
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках чемпионата Англии Чели сенсационно отобрал очки у Манчестер Сити (1:1).

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик участия в матче не принимал, просидев всю игру на скамейке запасных.

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После поединка футболист отправился в Милан на отдых. Мудрик опубликовал фото с ресторана, который находится рядом с Дуомо ди Милано - Миланский собор.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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