Мудрик после очередного матча на скамейке Челси отдохнул в Милане

В рамках чемпионата Англии Чели сенсационно отобрал очки у Манчестер Сити (1:1).

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик участия в матче не принимал, просидев всю игру на скамейке запасных.

Читай также: С бокалом вина: возлюбленная Месси показала милые фото с Лео

После поединка футболист отправился в Милан на отдых. Мудрик опубликовал фото с ресторана, который находится рядом с Дуомо ди Милано - Миланский собор.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!