Мудрик после очередного матча на скамейке Челси отдохнул в Милане
Украинец посмотрел на достопримечательность города.
В рамках чемпионата Англии Чели сенсационно отобрал очки у Манчестер Сити (1:1).
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик участия в матче не принимал, просидев всю игру на скамейке запасных.
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После поединка футболист отправился в Милан на отдых. Мудрик опубликовал фото с ресторана, который находится рядом с Дуомо ди Милано - Миланский собор.
Ранее сообщалось, что Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером.
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