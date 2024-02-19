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Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером

Наши спортсмены вместе провели воскресный вечер.
Сегодня, 11:20
Мудрик и Лапин / Getty Images
Мудрик и Лапин / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик и боксер Даниэль Лапин посетили показ мод в Лондоне на прошедших выходных.

Украинские спортсмены засветились на совместных фото, сделанных во время ивента. Оба парня даже оделись в одинаковые по цветам вещи, чтобы выделиться на фоне остальных гостей.

Напомним, Мудрик не принимал участие в недавнем матче Челси против Манчестер Сити. Игрок остался на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Челси готов избавиться от Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик Даниэль Лапин

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