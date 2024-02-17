Челси готов избавиться от Мудрика
Трансфер украинца может состояться летом текущего года.
Вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.
Как сообщает GiveMeSport, руководство клуба разочаровано нестабильностью игрока. Украинец выдает классные отрезки, однако затем идут провалы.
По мнению инсайдеров, Мудрик может покинуть Челси ближайшим летом.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 25 матчей за "синих", в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.
Ранее Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси.
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