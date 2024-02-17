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Челси готов избавиться от Мудрика

Трансфер украинца может состояться летом текущего года.
Сегодня, 14:56
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

Как сообщает GiveMeSport, руководство клуба разочаровано нестабильностью игрока. Украинец выдает классные отрезки, однако затем идут провалы. 

По мнению инсайдеров, Мудрик может покинуть Челси ближайшим летом.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 25 матчей за "синих", в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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