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Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси

Украинцу стоит задуматься над сложившейся ситуацией.
Вчера, 22:26
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о вингере клуба Михаиле Мудрике.

"Это часть эволюции, развития. Иногда нужно почувствовать боль от того, что ты не играешь, и в том числе это касается молодых ребят. Расти, становиться более зрелым, выяснять, как стать лучше, тяжело".

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"Важнее всего то, как человек собирается справиться с этой ситуацией. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы или достичь того потолка, который мы представляем. И для тренерского штаба это всегда большой вызов", – сказал Почеттино в интервью Football.London.

Отметим, в последних пяти матчах Мудрик вышел на поле всего три раза, при чем со скамейки запасных, проведя на поле 78 минут.

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