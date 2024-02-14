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"Настоящая афера": Экс-тренер сборной Украины высказался о трансфере Мудрика в Челси

Йожеф Сабо уверен, что лондонцев "обманули" при переходе украинца.
Сегодня, 17:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере игрока "желто-голубых" Михаила Мудрика в лондонский Челси.

Украинский специалист венгерского происхождения считает, что переход вингера к лондонцам - настоящая футбольная афера.

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"Еще и до сих пор у всех на слуху трансфер Мудрика в Челси. Все увидели, что это настоящая афера. Это игрок, у которого, кроме действительно хорошей скорости, больше нет никаких качеств.

В украинской Премьер-лиге у него было пространство, где он мог разбежаться, а игроки из команд-соперниц не страховали друг друга. Ну, это же украинский чемпионат.

А начал Мудрик играть в АПЛ - и все. В Англии Мудрик такого пространства не имеет. Его манеру игры уже все изучили. Он, оказывается, ничего не может, кроме как просто бегать. И уже же сколько времени прошло", - сказал Сабо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Йожеф Сабо Михаил Мудрик

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