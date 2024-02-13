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"Боже, что за стереотипы": жена Малиновского ответила Сабо по поводу "страданий" Руслана

Роксана не смогла пройти мимо по поводу критики украинца.
Сегодня, 16:35
Руслан Малиновский с женой / instagram.com/roksana_m7
Руслан Малиновский с женой / instagram.com/roksana_m7

Роксана Малиновская, жена полузащитника Дженоа Руслана Малиновского, высказалась по поводу карьеры украинца.

Девушка ответила экс-тренеру сборной Украины Йожефу Сабо, который предполагает, что Руслан страдает из-за нее.

"Да Боже упаси. У меня со всеми хорошие отношения. Чтоб я когда-то тренерам говорила что делать... Я много чем занимаюсь, но только не этим. Неужели люди думают, что все жены футболистов необразованные дурочки. Что за стереотипы!

Йожеф Йожевофич, Руслан вовсе не страдает, ни в футболе, ни в личной жизни. Не слушайте журналистов".

В текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что девушка футболиста Динамо погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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