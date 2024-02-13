"Боже, что за стереотипы": жена Малиновского ответила Сабо по поводу "страданий" Руслана
Роксана не смогла пройти мимо по поводу критики украинца.
Роксана Малиновская, жена полузащитника Дженоа Руслана Малиновского, высказалась по поводу карьеры украинца.
Девушка ответила экс-тренеру сборной Украины Йожефу Сабо, который предполагает, что Руслан страдает из-за нее.
"Да Боже упаси. У меня со всеми хорошие отношения. Чтоб я когда-то тренерам говорила что делать... Я много чем занимаюсь, но только не этим. Неужели люди думают, что все жены футболистов необразованные дурочки. Что за стереотипы!
Йожеф Йожевофич, Руслан вовсе не страдает, ни в футболе, ни в личной жизни. Не слушайте журналистов".
В текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что девушка футболиста Динамо погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч.
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