Девушка футболиста Динамо погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Возлюбленная Волошина нашла себе оправдание.
Девушка нападающего киевского Динамо Назара Волошина Лиза Кандиба нарушила правила дорожного движения.
Возлюбленная 20-летнего игрока разогналась до 150 км/ч в центре ночного Киева.
"Когда мне подмигнула BMW аварийкой. Вообще такое редко бывает сейчас, я езжу спокойно сейчас".
Ранее возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике.
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