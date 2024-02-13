Девушка футболиста Динамо погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч

Девушка нападающего киевского Динамо Назара Волошина Лиза Кандиба нарушила правила дорожного движения.

Возлюбленная 20-летнего игрока разогналась до 150 км/ч в центре ночного Киева.

"Когда мне подмигнула BMW аварийкой. Вообще такое редко бывает сейчас, я езжу спокойно сейчас".

Ранее возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике.

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