Возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике
Девушка вновь потешила своих поклонников пикантными снимками.
Жена хавбека Шахтера Георгия Судакова опубликовала новые фотографии в соцсетях.
На этот раз Елизавета похвасталась новыми снимками в купальнике на пляже на Мальдивах.
Напомним, пара находится в отношениях с 2020-го года. В семье футболиста также есть дочка Милана.
Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!