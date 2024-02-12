Возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике

Жена хавбека Шахтера Георгия Судакова опубликовала новые фотографии в соцсетях.

На этот раз Елизавета похвасталась новыми снимками в купальнике на пляже на Мальдивах.

Напомним, пара находится в отношениях с 2020-го года. В семье футболиста также есть дочка Милана.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым.

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