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Возлюбленная Судакова похвасталась в соцсетях фотосетом в купальнике

Девушка вновь потешила своих поклонников пикантными снимками.
Сегодня, 20:25
Елизавета Судакова / Instagram
Елизавета Судакова / Instagram

Жена хавбека Шахтера Георгия Судакова опубликовала новые фотографии в соцсетях.

На этот раз Елизавета похвасталась новыми снимками в купальнике на пляже на Мальдивах.

Напомним, пара находится в отношениях с 2020-го года. В семье футболиста также есть дочка Милана.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елизавета Судакова

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