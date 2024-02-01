Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым
Шахтер на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с Георгием Судаковым.
Один из главных талантов украинского футбола поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 31 декабря 2028 года.
🧡 «Шахтар» та Георгій Судаков @sudakov_11 продовжили контракт! ✍️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 1, 2024
⚒ Нову угоду розраховано до 31 грудня 2028 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/pCKGMrmcVP.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZRMqvTHupM
Георгий Судаков - воспитанник академии Шахтера, в которую он попал в 2017 году. За первую команду "горняков" полузащитник дебютировал в 2020 году.
В составе Шахтера Судаков успел по разу выиграть чемпионат и Суперкубок Украины. По итогам 2023 года болельщики признали его лучшим игроком команды.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего украинца три гола и одна результативная передача в 18 матчах "оранжево-черных" во всех турнирах.
Ранее стало известно, что будущим летом туринский Ювентус намерен попытаться договориться с Шахтером о трансфере Георгия Судакова.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!