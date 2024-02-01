Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым

Шахтер на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с Георгием Судаковым.

Один из главных талантов украинского футбола поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Георгий Судаков - воспитанник академии Шахтера, в которую он попал в 2017 году. За первую команду "горняков" полузащитник дебютировал в 2020 году.

В составе Шахтера Судаков успел по разу выиграть чемпионат и Суперкубок Украины. По итогам 2023 года болельщики признали его лучшим игроком команды.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего украинца три гола и одна результативная передача в 18 матчах "оранжево-черных" во всех турнирах.

Ранее стало известно, что будущим летом туринский Ювентус намерен попытаться договориться с Шахтером о трансфере Георгия Судакова.

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