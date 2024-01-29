Ювентус постарается летом подписать Судакова
Украинец может пополнить ряды туринского клуба.
Ювентус постарается летом подписать хавбека Шахтера Георгия Судакова. Об этом сообщает издание TUTTOmercatoWEB.
Спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли лично будет вести переговоры с "горняками" по окончании нынешнего сезона.
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При этом, предложение "старой синьоры" составит менее 30 миллионов евро, на которые рассчитывает Шахтер.
Напомним, в текущем сезоне Судаков провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Действующий контракт 21-летнего украинца с "горняками" рассчитан до лета 2028-го года.
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