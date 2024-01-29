Ювентус постарается летом подписать Судакова

Ювентус постарается летом подписать хавбека Шахтера Георгия Судакова. Об этом сообщает издание TUTTOmercatoWEB.

Спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли лично будет вести переговоры с "горняками" по окончании нынешнего сезона.

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При этом, предложение "старой синьоры" составит менее 30 миллионов евро, на которые рассчитывает Шахтер.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел 18 матчей за донецкий клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт 21-летнего украинца с "горняками" рассчитан до лета 2028-го года.

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