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Футбол

Назван клуб, который предлагал за Судакова 40 миллионов евро

Шахтер отклонил предложение итальянского гранда.
Сегодня, 13:38
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков мог оказаться в Италии.

Как сообщает Corriere della Sera, Наполи предложил Шахтеру около 40 миллионов евро, однако получил отказ.

Отметим, что генеральный директор "горняков" Сергей Палкин ранее заявил, что клуб отклонил предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро.

Тransfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Шахтер объявил о подписании бразильского вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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