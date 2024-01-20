Назван клуб, который предлагал за Судакова 40 миллионов евро

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков мог оказаться в Италии.

Как сообщает Corriere della Sera, Наполи предложил Шахтеру около 40 миллионов евро, однако получил отказ.

Отметим, что генеральный директор "горняков" Сергей Палкин ранее заявил, что клуб отклонил предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро.

Тransfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Шахтер объявил о подписании бразильского вингера.

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