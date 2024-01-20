Назван клуб, который предлагал за Судакова 40 миллионов евро
Шахтер отклонил предложение итальянского гранда.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков мог оказаться в Италии.
Как сообщает Corriere della Sera, Наполи предложил Шахтеру около 40 миллионов евро, однако получил отказ.
Отметим, что генеральный директор "горняков" Сергей Палкин ранее заявил, что клуб отклонил предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро.
Тransfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Напомним, Шахтер объявил о подписании бразильского вингера.
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