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В деловом стиле: Жена Судакова поделилась фотографиями с совместной фотосессии

Елизавета опубликовала в Instagram новый пост.
Вчера, 21:22
Елизавета и Георгий Судаковы / Instagram
Елизавета и Георгий Судаковы / Instagram

Супруга игрока сборной Украины и Шахтера Георгия Судакова Елизавета опубликовала в своем Instagram кадры из совместной фотосессии пары.

Фотографии есть как цветные, так и черно-белые. Одеты супруги в деловом стиле.

На Георгии костюм, белая футболка, брюки и обувь, а вот на Елизавете только костюм, рубашка, галстук и, собственно, обувь и носки.

Подписала снимки жена 22-летнего полузащитника лаконично, оставив только эмодзи сердца белого цвета.

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков потроллил Таловерова после дебюта за сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Елизавета Судакова

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