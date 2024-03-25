В деловом стиле: Жена Судакова поделилась фотографиями с совместной фотосессии
Елизавета опубликовала в Instagram новый пост.
Супруга игрока сборной Украины и Шахтера Георгия Судакова Елизавета опубликовала в своем Instagram кадры из совместной фотосессии пары.
Фотографии есть как цветные, так и черно-белые. Одеты супруги в деловом стиле.
На Георгии костюм, белая футболка, брюки и обувь, а вот на Елизавете только костюм, рубашка, галстук и, собственно, обувь и носки.
Подписала снимки жена 22-летнего полузащитника лаконично, оставив только эмодзи сердца белого цвета.
Напомним, ранее сообщалось, что Судаков потроллил Таловерова после дебюта за сборную.
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