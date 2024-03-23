Дерзкий ответ: Судаков тонко потроллил дебютанта сборной Украины

Сегодня, 13:14

Сегодня, 13:14

В национальной команде царит великолепная атмосфера.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины переиграла сборную Боснии и Герцеговины (2:1).

В составе команды Сергея Реброва дебютировали Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк и Максим Таловеров.

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Таловеров сделал пост в Instagram, в котором поделился эмоциями от дебюта.

Партнер по сборной Георгий Судаков подколол Максима: "Сколько раз мяча ногой коснулся".

Таловеров достойно ответил полузащитнику Шахтера: "Плюс-минус столько, сколько ты вперед отдал".

Сборная Украины проведет матч против Исландии, в котором опредилится участник Евро-2024. Поединок пройдет 26 марта.

Ранее Жирона оценила победный гол Довбика в матче за сборную Украины.

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