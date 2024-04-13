Моя душа: Жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой
Семья лидера Шахтера провела небольшую фотосессию.
Жена футболиста донецкого Шахтера Георгия Судакова Елизавета поделилась милыми фото с дочкой Миланой.
На снимках девушки одеты в одинаковые свитера розового цвета и белые штаны.
"Моя душа", - подписала фотографии Елизавета, опубликовав их в своем Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что Судаков сделал милый подарок своей дочери.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!