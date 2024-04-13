Моя душа: Жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой

Жена футболиста донецкого Шахтера Георгия Судакова Елизавета поделилась милыми фото с дочкой Миланой.

На снимках девушки одеты в одинаковые свитера розового цвета и белые штаны.

"Моя душа", - подписала фотографии Елизавета, опубликовав их в своем Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков сделал милый подарок своей дочери.

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