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Моя душа: Жена Судакова поделилась милыми фотографиями с дочкой

Семья лидера Шахтера провела небольшую фотосессию.
Сегодня, 00:49
Георгий Судаков с семьей / Getty Images
Георгий Судаков с семьей / Getty Images

Жена футболиста донецкого Шахтера Георгия Судакова Елизавета поделилась милыми фото с дочкой Миланой.

На снимках девушки одеты в одинаковые свитера розового цвета и белые штаны.

"Моя душа", - подписала фотографии Елизавета, опубликовав их в своем Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков сделал милый подарок своей дочери.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Елизавета Судакова

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