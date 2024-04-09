Судаков сделал трогательный подарок своей дочери - самая милая реакция
Георгий воссоединился с семьей после игр.
В рамакх 23-го тура чемпионата Украины Шахтер переиграл Рух (3:1). Участие в матче принимал полузащитник Георгий Судаков.
После поединка украинец вернулся к своей семье, где его встречали супруга Елизавета и дочь Милана.
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Георгий подарил дочери книжку. От подарка Милана засмущалась, но призналась, что скучала по папе.
Напомним, Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой.
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