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Милота зашкаливает: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой

Бразилец воспитывает двух детей.
Сегодня, 12:02
Неймар / instagram.com/neymarjr
Неймар / instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляль Неймар опубликовал новый пост в Instagram.

Бразилец добавил фотографии с дочерью, которая родилась осенью прошлого года.

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Девочку зовут Мави. После рождения ребенка Неймар расстался с матерью ребенка, однако поддерживает отношения.

Отметим, что звездный футболист также воспитывает сына Давида Лукку, который родился в 2011 году.

Напомним, возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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