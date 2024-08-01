Жена Судакова похвасталась обольстительными формами на фото с отдыха

Елизавета проводит время в горах.

Жена Георгия Судакова Елизавета продолжает радовать своих подписчиков обольстительным контентом.

На этот раз девушка поделилась фотографиями из отпуска, который она проводит, отдыхая на горе Драгобрат.

Елизавета показала фото, на котором она купается в чанах на фоне красивого горного вида, подписав серию кадров эмодзи горы и белого сердца.

Также в Stories она добавила фотографию на вершине Драгобрата с украинским флагом.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Судакова поделилась фотографиями с совместной фотосессии с Георгием .

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