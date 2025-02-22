«Этот путь не всегда был легким": Жена Судакова поздравила его с годовщиной свадьбы
Жена Георгия Судакова Елизавета поздравила своего любимого с годовщиной их свадьбы.
По словам девушки, их брак, хоть и встречался с трудностями, но они всегда преодолевались благодаря их любви.
«Три года назад мы сказали друг другу «да»
Да - быть вместе в радости и испытаниях.
Да - поддерживать друг друга в любых ситуациях.
Да - строить совместные мечты и осуществлять их вместе.
Этот путь не всегда был легким, мы так много прошли вместе, но он всегда был наполнен любовью, теплом, улыбками и верой друг в друга мы всегда были друг за друга, несмотря ни на что
Так искренне и так сильно, несмотря на все», - написала Елизавета
Пара поженилась 22 февраля 2022 года. Также они вместе воспитывают дочь Милану.
Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский с женой ожидают пополнения в семье.
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