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"Он снизил планку": Сабо раскритиковал лидера сборной Украины

Легенда украинского футболиста разочарован Малиновским.
Сегодня, 20:50
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу Руслана Малиновского, который стал полноценным игроком Дженоа.

По словам эксперта, украинский полузащитник снизил к себе требования, что ставит крест на его амбициях отыграть в топ-клубе.

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"Малиновский забил свой коронный гол с левой с дальней дистанции. Что сказать, выполнил он хорошо, у вратаря не было шансов. Но у него очень маленькая результативность. Это не идет ни в какие сравнения с Аталантой, где он становился лучшим ассистентом Серии А, забивая за сезон восемь мячей.

Переходы Руслана из одной команды в другую – сначала Марсель, теперь Дженоа – не очень хорошо сказываются на нем. Это особенно обидно, потому что он хороший, работоспособный и умный футболист.

Дженоа – это не команда его уровня. Это посредственный коллектив без амбиций. Малиновский однозначно снизил свою планку, перейдя в Дженоа. Он стал хуже играть, не всегда даже в основу попадает. И это в 12-й команде в турнирной таблице Серии А!

Почему Руслан ушел из Аталанты? Скорее всего это его ушли. У Руслана же был конфликт с Гасперини. Тренер конфликтовал не только с Малиновским, но и с другими футболистами, у него сложный характер, но как специалист он хороший. Аталанта при нем всегда держится на высоком уровне. Гасперини равняется на Лобановского, а это значит, что он требовательный тренер.

Я не думаю, что Руслан будет долго играть. Возраст есть возраст (в мае будет 31 год - прим.). Малиновский хорош в отборах и атаке, но технически и физически он уже сдает. Вряд ли мы его увидим в более сильной команде. А с его характером он и вовсе может быстро закончить с футболом", – сказал Сабо в интервью для Sport Express.

В текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее украинец объяснил, почему не праздновал гол Аталанте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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