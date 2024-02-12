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"Очень уважаю": Малиновский объяснил, почему не праздновал гол Аталанте

Украинский хавбек отличился за Дженоа в проигранном матче с его бывшей командой.
Сегодня, 11:32
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свой гол и отсутствие празднования в матче 24-го тура итальянской Серии А против Аталанты.

Украинец на 51-й минуте встречи с его бывшей командой сравнял счет в противостоянии, но в итоге "грифоны" потерпели поражение 1:4.

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"После трех с половиной лет в Аталанте, где мы творили нашу историю в Лиге чемпионов и где я многому научился, я очень уважаю этот клуб. Вот почему я не праздновал гол.

Трудно не радоваться, когда играешь перед таким количеством болельщиков. Но я провел три с половиной года в Бергамо, там родилась моя дочь. Для меня это было хорошее время. Из уважения к их болельщикам я не праздновал этот гол", - приводит слова Малиновского Tutto Atalanta со ссылкой на Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал полноценным игроком Дженоа.

Источник видео: MEGOGO

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