Малиновский стал полноценным игроком Дженоа
Украинец обошелся генуэзцам в небольшую сумму.
Дженоа объявила о выкупе арендованного у Марселя полузащитника Руслана Малиновского.
Сумма сделки составила 7 миллионов евро. Другие детали сделки не разглашаются.
В текущем сезоне 30-летний украинец провел за Дженоа 21 матч в Серии А, забив два гола и отдав два ассиста.
Ранее жена Малиновского рассказала о моральном состоянии Руслана в Дженоа.
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