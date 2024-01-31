Малиновский стал полноценным игроком Дженоа

Дженоа объявила о выкупе арендованного у Марселя полузащитника Руслана Малиновского.

Сумма сделки составила 7 миллионов евро. Другие детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне 30-летний украинец провел за Дженоа 21 матч в Серии А, забив два гола и отдав два ассиста.

Ранее жена Малиновского рассказала о моральном состоянии Руслана в Дженоа.

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