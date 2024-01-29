Жена Малиновского рассказала о моральном состоянии Руслана в Дженоа

Жена хавбека Дженоа Руслана Малиновского рассказала о том, как чувствует себя футболист на новом месте.

"В Генуе уже практически все знают Руслана. Куда бы мы не пошли, все узнают. А от этого сам Руслан чувствует себя увереннее, чем в Аталанте 4 года назад".

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"Когда нравится все семье, то и у Руслана такое настроение. И я вижу эту разницу. Когда мы были во Франции, то он был озабочен, потому что мы в одиночестве, никого не знаем, не разговариваем на их языке. А здесь он в этом плане очень спокоен", - сказала Роксана в интервью NV.

Напомним, 30-летней украинец перешел в Дженоа этим летом на правах аренды, проведя в Серии А 19 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

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