iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жена Малиновского рассказала о моральном состоянии Руслана в Дженоа

Украинец отлично чувствует себя в Италии.
Сегодня, 10:20
Малиновский с женой / instagram.com
Малиновский с женой / instagram.com

Жена хавбека Дженоа Руслана Малиновского рассказала о том, как чувствует себя футболист на новом месте.

"В Генуе уже практически все знают Руслана. Куда бы мы не пошли, все узнают. А от этого сам Руслан чувствует себя увереннее, чем в Аталанте 4 года назад".

Читай также: Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника

"Когда нравится все семье, то и у Руслана такое настроение. И я вижу эту разницу. Когда мы были во Франции, то он был озабочен, потому что мы в одиночестве, никого не знаем, не разговариваем на их языке. А здесь он в этом плане очень спокоен", - сказала Роксана в интервью NV.

Напомним, 30-летней украинец перешел в Дженоа этим летом на правах аренды, проведя в Серии А 19 матчей, в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

Статьи по теме

Дженоа с Малиновским в равном матче обыграла Лечче Дженоа с Малиновским в равном матче обыграла Лечче
Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника
Середняк АПЛ нацелился на одноклубника Малиновского Середняк АПЛ нацелился на одноклубника Малиновского
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024 Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа13:25
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
НБА13:19
Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом
Украина13:16
Кубок Украины: стали известны пары полуфинала
Европа13:00
Вест Хэм согласовал условия личного контракта с Жотой
Европа12:55
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа12:44
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
Украина12:31
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала
Теннис12:28
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
Европа12:20
Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK