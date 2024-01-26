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Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника

Джорджо Читадини перейдет в стан генуэзцев.
Сегодня, 22:17
Джорджо Читадини / Getty Images
Джорджо Читадини / Getty Images

Итальянская Дженоа усилит линию защиты.

Как сообщает пресс-служба, "грифоны" договорились о переходе Джорджо Читадини из Аталанты. Трансфер защитника будет оформлен на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

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Читадини временно заменит в стане генуэзцев Раду Дрегушина, ушедшего в Тоттенхэм в это же трансферное окно.

Первую половину сезона Джорджо провел также в аренде в Монце, но там не закрепился, выйдя на поле лишь единожды.

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