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Дженоа Малиновского выкупила вингера Милана

Жуниор Мессиас будет выступать за "грифонов" на полноценной основе.
Вчера, 22:59
Жуниор Мессиас / Getty Images
Жуниор Мессиас / Getty Images

Итальянская Дженоа совершила первый зимний трансфер.

Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" активировали сумму выкупа Жуниора Мессиаса из Милана. Бразилец переходит в стан генуэзцев на полноценной основе за 3 млн евро.

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Контракт вингера действителен до лета 2025 с опцией продления еще на год. Зарплата футболиста составляет 2 млн евро без учета бонусов.

Отметим, что Мессиас выступал за Дженоа с лета прошлого года, но на тот момент это была аренда. За коллектив Альберто Джилардино игрок провел 9 матчей, забив 1 гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан дженоа

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