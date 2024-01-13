Дженоа Малиновского выкупила вингера Милана
Жуниор Мессиас будет выступать за "грифонов" на полноценной основе.
Итальянская Дженоа совершила первый зимний трансфер.
Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" активировали сумму выкупа Жуниора Мессиаса из Милана. Бразилец переходит в стан генуэзцев на полноценной основе за 3 млн евро.
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Контракт вингера действителен до лета 2025 с опцией продления еще на год. Зарплата футболиста составляет 2 млн евро без учета бонусов.
Отметим, что Мессиас выступал за Дженоа с лета прошлого года, но на тот момент это была аренда. За коллектив Альберто Джилардино игрок провел 9 матчей, забив 1 гол.
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