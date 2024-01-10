Мудрик, провал Барселоны, успехи МЮ и Ливерпуля: ТОП-10 самых дорогих трансферов зимнего трансферного окна

ISPORT рассказывает о десятке самых дорогостоящих переходах, которые были осуществлены по ходу сезона в январе.

Зимнее трансферное окно нередко дарит неожиданные сделки, которые в большинстве случаев происходят за большую цену.

Мало кто хочет приобретать игроков в январе, потому что мало кто хочет их продавать, а потому стоимость на них заметно повышается.

Но в истории футбола, особенно в последние годы, есть полно примеров, когда команды выкладывают десятки миллионов, надеясь, что новый игрок поможет или спасти сезон, или он станет последним винтиком в механизме по добыче трофеев.

Благодаря Transfermarkt мы решили вспомнить ТОП-10 самых дорогих переходов, которые были оформлены во время зимнего трансферного окна.

Диего Коста (из Челси в Атлетико, 60 миллионов евро)

Десятку топа открывает Диего Коста, который вначале 2018 года вернулся в Атлетико. Но произошло это не по спортивным причинам.

После шикарного сезона-2016/17, в котором Челси стал чемпионом Англии, а форвард сделал 20+8 в 35 матчах, произошел всем известный конфликт с Антонио Конте. Тренер прислал игроку СМС со словами, что он не нуждается в его услугах.

Коста не играл полгода, отказавшись переходить в какую-либо команду, кроме "матрасников". В итоге "синие" даже сумели заработать на игроке, ранее заплатив за него 38 миллионов.

Однако вернуться на прежний уровень нападающий так и не смог: в следующих сезонах он ни разу не забил более семи голов за год. В случае с нападающим, выражение "дважды в одну реку не войдешь" оказалось истиной.

Источник: Getty Images

Вначале 2024 года Диего Коста покинул Ботафого на правах свободного агента и все идет к тому, что бразильский испанец решит повесить бутсы на гвоздь.

Пьер-Эмерик Обамеянг (из Боруссии Д в Арсенал, 64 миллиона евро)

Еще один трансфер из 2018 года, но в отличие от своего предшественника, Обамеянг сменил команду в последний день января.

Арсенал долгие годы не мог найти полноценную замену Робину ван Перси, ушедшему в Манчестер Юнайтед в 2012 году. Оливье Жиру был хорош, но недостаточно хорош, чтобы бороться за наивысшие места. Алексис Санчес все же был вингером, а не центрфорвардом.

Обамеянг же сходу влился в новую команду, забив десять голов в тринадцати матчах АПЛ в последние полгода Арсена Венгера на посту тренера.

Источник: Getty Images

В первом полноценном сезоне габонец сделал 31+8, еще через год - 29+3. Однако после того, как в сентябре 2020 года Обамеянг подписал новый щедрый контракт, он словно забил на футбол, что привело к конфликту с новым тренером в лице Микеля Артеты.

За оставшиеся полтора года он забил всего 22 гола во всех турнирах. И так же, как он и пришел в Арсенал, в последний день января 2022 года он бесплатно ушел в Барселону. После неудачного вояжа в Каталонию и Челси, Пьер-Эмерик Обамеянг проводит достаточно успешный сезон в Марселе.

Кристиан Пулишич (из Боруссии Д в Челси, 64 миллиона евро)

В отличие от Обамеянга, Кристиан Пулишич сменил Дортмунд на Лондон годом позже, переехав в "синюю" часть столицы Англии. Но играть за Челси он смог лишь летом 2019 года, так как в рамках сделки он доиграл сезон-2018/19 в Боруссии.

Попав в команду Фрэнка Лэмпарда, американец не сказать, что блистал. Всему виной постоянные травмы, из-за которых вингер не мог набрать форму и демонстрировать свой высокий класс на протяжении длительного отрезка времени.

Источник: Getty Images

Никто не сомневался в его способностях, но травм становилось все больше и больше, а его трансфер все чаще и чаще называли провальным. Да, Пулишич выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, но не он был главным героем той команды, хотя все ждали, что именно он возьмет на себя эту роль.

Лондонская история завершилась прошлым летом, когда Кристиан уехал в Милан, где он демонстрирует добротный футбол, став одним из лидеров "россонери".

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Бруно Фернандеш (из Спортинга в Манчестер Юнайтед, 65 миллиона евро)

Один из самых успешных трансферов данного топа. Как же долго фанаты МЮ его ждали, и как же они радовались, когда португалец оказался на Олд Траффорд.

Бруно сходу стал лидером команды Оле-Гуннара Сульшера, напрямую повлияв на стиль ее игры. Первое время его статистика была невероятной, ведь Фернандеш набирал в среднем одно результативное действие за матч. Но после того, как соперники поняли, как против него играть, хавбек понемногу выбился из этого графика.

Прошлым летом Фернандеш стал капитаном манкунианцев, и никто не скажет, что незаслуженно - в клубе нет более подходящей кандидатуры для этой роли.

Источник: Getty Images

Сейчас на счету 29-летнего португальца 70+59 в 212 матчах. Ассистов могло быть куда больше, если бы в МЮ был форвард уровня Харри Кейна.

Бруно всегда говорит, что для него главная задача - выигрывать трофеи в составе Юнайтед. И один лишь кубок лиги за четыре года это явно не то, на что он рассчитывал. Но он не виноват, что клуб переживает не самые успешные времена. К сожалению, вполне возможно, что когда они вернутся, его в клубе уже не будет.

Эмерик Ляпорт (из Атлетика в Манчестер Сити, 65 миллионов евро)

Продолжаем тему трансферов января 2018 года. Эмерик Ляпорт всегда считался очень перспективным защитником, и до 23 лет он все еще оставался в Бильбао, пока за ним не пришел Пеп Гвардиола.

История Ляпорта похожа на историю Пулишича. Каким бы классным не был французский испанец, травмы мешали стать ему настоящим лидером, хотя у него для этого были все задатки. Он мог стать для Сити Рубеном Диашем до трансфера самого Рубена Диаша.

Источник: Getty Images

В Манчестере он выиграл практически все, что только можно. И он мог бы продолжать это делать, но прошлым летом его соблазнили саудовские деньги.

В Ан-Насре Ляпорт стал игроком основы, сыграл практически во всех матчах этого сезона. "Горожане" в свою очередь ничего не потеряли (разве что деньги), ведь за несколько недель до продажи Эмерика был приобретен Йошко Гвардиол, который успешно его заменил.

Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 70 миллионов евро)

Еще осенью 2022 года стало понятно, что Шахтер будет продавать Михаила Мудрика во время зимнего трансферного окна - "горняки" раскрутили вингера на фоне его хороших выступлений в Лиге чемпионов.

Все шло к тому, что Михаил окажется в Арсенале, где он станет одноклубников Александра Зинченко. Но Шахтер решил устроить торги, в которых "канониры" проиграли. И хотя сам Мудрик всем видом показывал, что он хочет в красный Лондон, оказался игрок в его синей части.

В первом же матче против Ливерпуля, где он вышел на замену, Михаил здорово покрутил позвонки Джеймсу Милнеру. Но затем все было намного хуже.

Источник: Getty Images

Украинец казался инородным телом в Челси, который сам по себе не был здоров. Первое результативное действие Михаил организовал в своем шестом матче, отдав ассист в игре против Лестера, тем самым избежав клейма Агента 007.

Спустя несколько матчей состоялся второй ассист. Первый же гол Мудрик забил лишь 2 октября в матче против Фулхэма. По сути, это стало отправной точкой для него, так как в этом сезоне на его счету уже 3+2 в 17 матчах.

Будем надеяться, что это лишь разогрев. Главное, чтобы он получал доверие от Маурисио Почеттино и одноклубников.

Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус, 84 миллиона евро)

Трансферы между Фиорентиной и Ювентусом это всегда что-то интересное. Фанаты "фиалок" ненавидят "старую синьору", но руководство клуба это не останавливает от продажи своих лидеров именно в Турин.

В январе 2022 года Душан Влахович последовал за Федерико Кьезой, перейдя в Ювентус. Его трансфер обошелся туринцам в 83,5 миллиона, а потому ценник на одного из лучших молодых форвардов мира не мог не давить.

Стоит отметить, что начало было просто отличным. Дебютировав 6 февраля в игре против Вероны серб сразу же отметился голом. До конца чемпионата он успел забить за новую команду семь голов.

Источник: Getty Images

Прошлый сезон у Душана получился такой же, как и у всего Ювентуса: форвард забил 14 голов за сезон, а клуб остался без еврокубков. Начались разговоры о том, что Влахович не оправдывает ожиданий и его нужно продать.

В этом году ситуация стала не сильно лучше. За полгода он забил половину своего прошлогоднего результата - пока что Душан идет по тому же графику. И если за остаток сезона он не исправит ситуацию, продажа игрока станет более реальной.

Вирджил ван Дейк (из Саутгемптона в Ливерпуль, 85 миллионов евро)

Ливерпуль очень долго пытался убедить Саутгемптон отпустить Вирджила ван Дейка. И лишь зимой 2018 года "святые" сдались - когда тебе дают 85 миллионов за одного игрока, клуб твоего уровня вряд ли устоит.

Юрген Клопп за этот трансфер выслушал в свой адрес много критики, так как ранее он говорил, что никогда не будет тратить такие деньги на одного игрока. Но ситуация вынудила немца отступить от своих принципов.

И ведь не скажешь, что он поступил неправильно. Нидерландец сходу застолбил не только место в основе, но и статус одного из лучших в мире. Долгое время фанаты мерсисайдцев хвалились тем фактом, что их защитника никто не может обыграть один на один.

В 2019 году ван Дейк с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов, а год спустя он помог "красным" прервать 30-летнюю засуху национального чемпионата.

Источник: Getty Images

Но осенью 2020 года в дерби против Эвертона Джордан Пикфорд нанес защитнику тяжелейшую травму, от которой Вирджил очень долго отходил.

К счастью, в этом сезоне ван Дейк снова начал демонстрировать уровень игры, который у него был до травмы. И именно это может помочь Ливерпулю вновь выиграть АПЛ.

Энцо Фернандес (из Бенфики в Челси, 121 миллион евро)

Выиграв вместе со сборной Аргентины чемпионат мира-2022, Энцо Фернандес сделал огромный подарок Бенфике.

"Орлы" приобрели хавбека летом 2022 года у Ривер Плейт всего за 10 миллионов (+8 миллионов в виде бонусов). За полгода он успел стать ключевым игроком лиссабонского коллектива, который выиграл группу Лиги чемпионов, где также были ПСЖ и Ювентус.

Феноменальная игра продолжилась и на мундиале - Бенфика была обречена на крупный куш. Хотя изначально португальцы не хотели продавать игрока по ходу сезона, рассчитывая заработать на нем летом.

Источник: Getty Images

Но 121 миллион от Челси и желание самого футболиста уехать в Англию сделали свое дело. Энцо занял место игрока основы "синих" и стал одним из немногих светлых пятен той команды.

Спустя год можно сделать вывод, что Челси сделал отличную инвестицию на будущее, но 121 миллион это все же было слишком много за такого игрока. Но таковы правила рынка и лондонцам пришлось их принять (или даже создать, учитывая, кто сейчас занимается трансферами клуба).

Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля в Барселону, 135 миллионов евро)

Сначала казалось, что продажа Филиппе Коутиньо ослабит Ливерпуль, который постепенно возвращался в статус топового клуба Англии. Но на деле все оказалось совсем наоборот.

Продажа бразильца стала двигателем прогресса "красных". Команда избавилась от игрока, который хоть и был главной звездой, но мешал стать лучше.

К тому же, за деньги, вырученные с его продажи, Ливерпуль профинансировал покупку Алиссона, Фабиньо и Наби Кейта (этот пример все же неудачный). И как мы все знаем, Алиссон и Фабиньо стали ключевыми игроками для Клоппа в походе за главными трофеями.

А что же касается Коутиньо, то его карьера пошла на спад. Удивительно, как время в Барселоне и Баварии мы называем спадом. Но факт остается фактом: ни в Каталонии, ни в Мюнхене он уже не был игроком того же калибра, что и в Ливерпуле.

Источник: Getty Images

Прекрасным примером этого является тот факт, что его главный хайлайт постливерпульской карьеры, это когда он, будучи арендованным Баварией, уничтожил Барселону, которой принадлежал его контракт, со счетом 8:2. Сам он в той игре оформил дубль.

В январе 2022 года он ушел в аренду в Астон Виллу, где неплохо начал и убедил англичан выкупить его уже летом. Но за следующий год он не показал ровным счетом ничего. Сейчас же 31-летний бразилец играет в аренде в катарском Аль-Духаиле и уже идут разговоры о его переезде в МЛС. Как же вовремя Ливерпуль его продал.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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