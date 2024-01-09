Выгоняли из сборной из-за женщины и радости от проигранного финала мундиаля: памяти Франца Беккенбауэра

Один из величайших футболистов в истории футбола – Франц Беккенбауэр – умер в возрасте 78 лет, о чем стало известно накануне.

"Кайзер" был отличным футболистом, лидером и выиграл фактически все, что только мог. Его жизнь была наполнена интересными историями, о некоторых из которых сегодня расскажет ISPORT.

Драка, за которую должны быть благодарны в Баварии

Беккенбауэр родился в 1945 году "на разрухах послевоенного Мюнхена". Его отец работал на местной почте, жили они в рабочем районе, и семья скептически относилась к хобби парня – футболу.

В 9 лет он начал заниматься в местной команде СК Мюнхен'06, но был ярым болельщиком лучшей команды города тех лет – Мюнхен 1860. Позже Франц рассказывал, что в детстве всегда мечтал играть именно за эту команду.

И его мечта была очень близка. Когда юноше было 14 лет, они принимали участие в детском турнире. Тогда он и некоторые его друзья-партнеры знали – это последний их турнир с командой, у которой были финансовые трудности и удерживать молодежную команду они уже не в состоянии.

В финале Мюнхен'06 играл именно против Мюнхен 1860 и именно в эту команду Беккенбауэр вместе с другими игроками планировал перебраться сразу после турнира. Но…

Во время матча на поле вспыхнула стычка, Беккенбауэр и игрок соперников начали потасовку, которая в итоге определила судьбу всего европейского футбола. После такого Франц уже не хотел идти в эту команду и перебрался в молодежку Баварии, с которой в итоге выиграл все!

Дуэль против Чарльтона и самый приятный финальный свисток

Финал чемпионата мира 1966 года – едва ли не самый скандальный в истории мундиалов. Это был единственный раз, когда англичане победили на ЧМ, сделали это дома и, может быть, не совсем справедливо. Решающий гол Джефф Херст забил мощным ударом в перекладину, от которой мяч отскочил то ли в линию, то ли за линию ворот. Советский ассистент арбитра Тофик Бахрамов засчитал это взятие ворот.

Но не этот эпизод любил вспоминать Франц Беккенбауэр. Молодой 21-летний паренек уже тогда был ключевым игроком команды, а его задачей на финал было выключить из игры лидера соперников – Бобби Чарльтона.

Но интереснее было то, что тренерский штаб англичан дал Чарльтону такую же задачу – выключить из игры Франца Беккенбауэра.

Как итог, два гениальных футболиста гениально выполнили указания тренеров и провели очень мрачный и "серый" матч в индивидуальном плане, ничем не запомнившись.

И когда матч закончился, даже несмотря на поражение в финале ЧМ, Беккенбауэр был, так сказать, счастлив.

"Самым прекрасным моментом матча для меня был финальный свисток. Это потому, что моей задачей было следить за Бобби Чарльтоном в течение, как оказалось, 120 минут. Чтобы выиграть этот личный поединок, мне пришлось повысить свою производительность до максимума и даже больше".[[// citate]]

С сэром Бобби "Кайзер" дружил на протяжении многих десятилетий. Напомним, что Чарльтон скончался всего несколько месяцев назад.

Беккенбауэра выгнали из сборной из-за… сына

С очень странной ситуации начиналась взрослая карьера "Кайзера" в футболе. Он с юных лет был талантливым игроком и вызывался в молодежные сборные того времени.

Но в 1963 году в один момент Беккенбауэра исключили из команды.

Причина при этом была очень нетривиальна. Еще подростком Франц начал общаться с девушкой по имени Ингрид Гренке. У них закрутился роман и, когда будущей легенде мирового футбола еще не было и 18 лет, у него уже родился сын.

Но еще до того, когда Ингрид была только беременной, об этой ситуации узнали в сборной, а когда Беккенбауэр заявил, что не собирается жениться на девушке, его исключили из команды. Правда, впоследствии вернули после того, как за парня вступился тренерский штаб.

Томас Беккенбауэр (так зовут первенца Франца) не пошел по стопам отца, а работает с финансами.

"Мой сын - инвестиционный советник. Но он не советует мне, потому что невозможно советовать что-то человеку, не имеющему никакого представления о чем вы говорите. Поэтому Томас вложил мои деньги вместо меня".

На Гренке Франц так и не женился, но в итоге трижды был в браке. От первого официального у него еще двое сыновей, третий – Штеффан – единственный, кто пошел по стопам отца. Был посредственным игроком, а впоследствии и тренером, но из-за рака умер в 45 лет. Его сыновья, внуки Франца, тоже занимаются футболом, но выступают на уровне региональной лиги.

В третьем браке у Беккенбауэра (ему уже было далеко за 50) родилось еще двое детей – сын и первая дочь.

Интересные факты о Беккенбауэре

Трижды играл на чемпионатах мира и имеет все возможные медали мундиалов;

Был в символических сборных всех трех ЧМ;

Дважды играл в финале Евро, однажды победил;

Дважды выигрывал Золотой мяч, дважды был вторым в голосовании и однажды третьим;

Выигрывал чемпионаты с каждой командой, в которой играл или работал (Бавария, Гамбург, Нью-Йорк Космос, Марсель и сборная Германии);

Входит в символическую сборную лучших игроков за всю историю чемпионатов Европы;

Василий Войтюк

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