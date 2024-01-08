Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
Аргентинец оставил сообщение в честь легендарного немца.
Легендарный футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.
Обладатель Золотого мяча Лионель Месси отреагировал на смерть немецкого защитника.
"Пусть он покоится с миром", - написал аргентинец.
Франц Беккенбауэр считается одним из лучших игроков XX века. Он двукратный обладатель Золотого мяча, чемпион мира, чемпиона Европы, пятикратный чемпион ФРГ и трехкратный чемпион США.
Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины умер в возрасте 42 лет.
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