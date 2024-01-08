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Экс-защитник сборной Украины умер в возрасте 42 лет

Богдан Шершун ушел из жизни.
Сегодня, 14:55
Богдан Шершун
Богдан Шершун

Украинский спорт понес очередную невысполнимую потерю.

Как cообщила Украинская Ассоциация Футбола, в возрасте 42 лет умер воспитанник Днепра, экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун.

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Причина смерти бывшего футболиста на данный момент остается неизвестной. Зверов отметил, что Шершун длительное время боролся с какой-то болезнью.

Помимо Днепра Богдан также успел поиграть за Волынь, Кривбасс и киевский Арсенал. В УПЛ он успел провести 247 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Богдан Шершун

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