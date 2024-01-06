Умер единственный в истории четырехкратный чемпион мира

Утром, 6 января, стало известно, что ушел из жизни легендарный хавбек и тренер сборной Бразилии Марио Загалло, более известный, как Лобо.

"С глубокой скорбью сообщаем вам о смерти нашего вечного четырехкратного чемпиона мира Марио Хорхе Лобо Загалло. Преданного отца, любящего дедушки, заботливого тестя, верного друга, профессионала и замечательного человека.

Великий кумир, патриот своей страны, оставивший нам в наследство великие достижения. CBF и бразильский футбол оплакивают смерть одной из его величайших легенд, Марио Загалло.

CBF выражает свою солидарность с его семьей и болельщиками в это время скорби по поводу ухода футбольного кумира нашей страны", - говорится в официальном сообщении CBF.

Загалло выступал за Ботафого и Фламенго, а также за сборную Бразилии. В составе национальной команды футболист выигрывал ЧМ в 1958 и 1962 годах. А позднее, уже в качестве тренера, в 1970 и 1994 годах онь повторил это достижение и стал единственным в истории четырехкратным чемпионом мира.

Марио Загалло было 92 года. Приносим наши искренние соболезнования.

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