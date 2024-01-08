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В возрасте 78 лет не стало легендарного Беккенбауэра

Огромная потеря для футбольного мира.
Сегодня, 18:44
Франц Беккенбауэр / Getty Images
Франц Беккенбауэр / Getty Images

В возрасте 78 лет не стало одного из лучших защитников в истории Франца Беккенбауэра.

О трагедии сообщила семья легендарного футболиста.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно умер во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздерживаться от любых вопросов", - написала семья.

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших игроков XX века. Дважды обладатель Золотого мяча, чемпион мира, чемпиона Европы, пятикратный чемпион ФРГ и трехкратный чемпион США.

Затем в качестве тренера Беккенбауэр работыл в  родных Баварии и сборной Германии, с которыми заработал титулы чемпиона Германии и чемпиона мира.

Наши искренние соболезнования.

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