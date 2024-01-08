"Легенды бессмертны": Владимир Кличко – о Беккенбауэре

Боксер высказался о поддержке немца в войне с россией.

В понедельник, 8 января, скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на смерть двукратного обладателя Золотого мяча.

"Легенды бессмертны. Беккенбауэр – легенда. Он написал одни из самых лучших страниц немецкого футбола.

Он был верным другом Украины и защитником демократии. Мои мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, чемпион", - написал Кличко в Х.

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших игроков XX века. Он двукратный обладатель Золотого мяча, чемпион мира, чемпиона Европы, пятикратный чемпион ФРГ и трехкратный чемпион США.

Ранее сообщалось, что Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра.

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