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"Легенды бессмертны": Владимир Кличко – о Беккенбауэре

Боксер высказался о поддержке немца в войне с россией.
Вчера, 23:40
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

В понедельник, 8 января, скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на смерть двукратного обладателя Золотого мяча.

"Легенды бессмертны. Беккенбауэр – легенда. Он написал одни из самых лучших страниц немецкого футбола.

Он был верным другом Украины и защитником демократии. Мои мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, чемпион", - написал Кличко в Х.

 

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших игроков XX века. Он двукратный обладатель Золотого мяча, чемпион мира, чемпиона Европы, пятикратный чемпион ФРГ и трехкратный чемпион США.

Ранее сообщалось, что Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Франц Беккенбауэр

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