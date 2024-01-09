"Мир стал темнее, тише и беднее": Бавария отреагировала на смерть Беккенбауэра

В понедельник, 8 января, скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр.

Пресс-служба Баварии, за которую выступал немец, опубликовала запись, в котором попрощалась с двукратным обладателем Золотого мяча.

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"Мир Баварии уже не такой, каким был раньше. Внезапно стал темнее, тише, беднее. Немецкие рекордмейстеры оплакивают Франца Беккенбауэра, уникального Императора, без которого «Бавария» никогда бы не стала тем клубом, каким она является сегодня", говорится в заявлении.

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших игроков XX века. Он двукратный обладатель Золотого мяча, чемпион мира, чемпиона Европы, пятикратный чемпион ФРГ и трехкратный чемпион США.

Ранее сообщалось, что Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра.

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