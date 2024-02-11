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Дженоа - Аталанта: обзор и результат матча чемпионата Италии

Бергамаски без проблем разобрались с генуэзцами.
Сегодня, 21:05
Аталанта / Getty Images
Аталанта / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле встретилась с Аталантой.

В первом тайме команды показали довольно таки равную игру, но гости смогли выйти вперед благодаря великолепному голу Шарля де Кетелаере.

Во втором тайме бельгийцу ответил украинец Руслан Малиновский. Наш соотечественник сравнял счет после мощного удара из-за пределов штрафной площади.

Тем не менее, усилий Малиновского не хватило, чтобы коллектив Альберто Джилардино смог удержать положительный результат, ведь менее чем через 5 минут Тен Копмейнерс снова вывел "богиню" вперед.

На 76-й минуте коллектив Джан Пьеро Гасперини мог удваивать свое преимущество, но после длительного просмотра VAR взятие ворот в исполнении Джорджо Скальвини было отменено.

На 88-й минуте Альберт Гудмундсон мог восстанавливать паритет, но Марко Карнезекки выполнил великолепный сейв после удара с близкой дистанции и помешал исландцу.

Все шло к минимальной победе бергамасков, но за несколько минут до конца они забили еще раз благодаря Давиде Дзаппакосте, а перед самым финальным свистком Эль-Биляль Туре довел счет до разгромного.

Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Аталанта

Дженоа - Аталанта 1:4

Голы: Малиновский, 51 - де Кетелаере, 26, Копмейнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Туре, 90+13

xG: 1.08 - 2.33
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 14
Удары в створ ворот: 6 - 9

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