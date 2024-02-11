Малиновский отметился голом в ворота Аталанты
Украинец забил бывшей команде.
В рамках 23-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле принимает Аталанту.
В начале второго тайма "грифоны" смогли сравнять счет в матче. Это удалось благодаря голу Руслана Малиновского.
Украинец мощным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в нижний угол ворот соперника.
На момент написания новости в поединке продолжается вторая половина встречи. Счет - 1:1.
Malinovskyi é só tiro de canhão
E olha a Lei do Ex aí!! pic.twitter.com/1HFDPur1AT
Malinovskyi é só tiro de canhão
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