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Малиновский отметился голом в ворота Аталанты

Украинец забил бывшей команде.
Сегодня, 20:20
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле принимает Аталанту.

В начале второго тайма "грифоны" смогли сравнять счет в матче. Это удалось благодаря голу Руслана Малиновского.

Украинец мощным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в нижний угол ворот соперника.

На момент написания новости в поединке продолжается вторая половина встречи. Счет - 1:1.

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