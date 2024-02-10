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Обладатель Суперкубка УЕФА сравнил Мудрика с Роналду

Украинский тренер сделал прогноз на будущее соотечественника.
Сегодня, 09:56
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Динамо Батуми Андрей Демченко высказался по поводу перспектив Михаила Мудрика в Челси.

По словам специалиста, украинский футболист вскоре раскроется и покажет все свои лучшие качества.

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"Мудрик еще молодой парень, ищет себя. Он перепрыгнул очень много ступенек, перейдя из Шахтера в Челси. Тяжело перестроиться за такой короткий промежуток времени. Но Мудрик – молодец, бьется, борется. Мне нравится.

Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в Челси? На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии самый лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.

Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в Манчестер Юнайтед. Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится", – сказал Демченко в интервью Украинскому футболу.

В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец хотел зимой уйти из Челси.

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