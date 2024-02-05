"У него нет футбольного интеллекта": легенда Ливерпуля унизил Мудрика

Бывший футболист Ливерпуля Стив Никол раскритиковал украинского вингера Челси Михаила Мудрика после поражения в матче с Вулверхэмптоном (2:4).

По словам эксперта, украинец обладает лишь скоростью, но этого мало для игры в футбол.

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"Некоторые футболисты Челси не обладают высоким футбольным интеллектом. Например, Мудрик. В открытой игре с большим количеством пространства с той скоростью, которая у него есть, он, вероятно, будет выглядеть хорошо.

Но каков его потенциал с точки зрения футбольного интеллекта? Он у него вообще есть? Мне кажется, что нет.

И вообще. Кто-то может мне объяснить, в чем еще хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?", - приводит слова эксперта ESPN.

Ранее сообщалось, что Мудрик вызвал навязчивого фаната сыграть один на один.

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