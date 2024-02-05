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Ответил на критику: Мудрик вызвал навязчивого фаната сыграть один на один

Украинец не стерпел слова одного из болельщиков лондонского клуба.
Сегодня, 08:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В соцсетях завирусилась переписка вингера Челси Михаила Мудрика с фанатом.

Общение игрока с болельщиком произошло сразу после поражения от Вулверхэмптона (2:4).

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В переписке фанат открыто критикует украинского футболиста, указывая, что ему нужно больше проводить индивидуальных тренировок, на что в ответ получил вызов сыграть 1 на 1 на 10 тысяч фунтов.

На данное предложение болельщик заявил, что сам готов платить Мудрику за каждый его гол.

Напомним, в текущем сезоне на счету 23-летнего игрока три гола и два ассиста в 19-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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