Мудрик: Бавария контактировала с моим представителями
Украинец мог оказаться в Германии.
Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик подтвердил, что мог оказаться в Баварии.
По словам украинца, то мюнхенцы контактировали с его представителями.
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"Насколько я знаю, то мюнхенская Бавария контактировала с моим представителем", - приводит слова Мудрика Legioners.ua.
В текущем сезоне Мудрик провел 24 матча за Челси, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Ранее журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика.
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