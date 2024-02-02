Мудрик: Бавария контактировала с моим представителями

Украинец мог оказаться в Германии.

Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик подтвердил, что мог оказаться в Баварии.

По словам украинца, то мюнхенцы контактировали с его представителями.

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"Насколько я знаю, то мюнхенская Бавария контактировала с моим представителем", - приводит слова Мудрика Legioners.ua.

В текущем сезоне Мудрик провел 24 матча за Челси, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Ранее журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика.

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