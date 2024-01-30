Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика

Всего лишь нужно подождать, пока Челси начнет побеждать.

Шахтер может не скоро получить оставшуются сумму за трансфер Михаила Мудрика, пишет журналист The Athletic Лиам Твоуми.

Челси заплатил "горнякам" 70 млн евро за переход вингера, а еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

А если быть точнее, то обещанные деньги Шахтер получит после того, как Челси выиграет шесть трофеев.

Лондонцы должны перечислять по 5 млн евро донецкому клубу каждый раз после победы в АПЛ или Лиге чемпионов, именно так структурированы бонусы.

Отметим, что в данный момент Челси находится на девятом месте в АПЛ и не участвует в еврокубках.

Ранее также сообщалось, что Трубин помог Бенфике добыть очередную победу.

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