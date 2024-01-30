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Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика

Всего лишь нужно подождать, пока Челси начнет побеждать.
Сегодня, 00:38
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Шахтер может не скоро получить оставшуются сумму за трансфер Михаила Мудрика, пишет журналист The Athletic Лиам Твоуми.

Челси заплатил "горнякам" 70 млн евро за переход вингера, а еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

А если быть точнее, то обещанные деньги Шахтер получит после того, как Челси выиграет шесть трофеев.

Лондонцы должны перечислять по 5 млн евро донецкому клубу каждый раз после победы в АПЛ или Лиге чемпионов, именно так структурированы бонусы.

Отметим, что в данный момент Челси находится на девятом месте в АПЛ и не участвует в еврокубках.

Ранее также сообщалось, что Трубин помог Бенфике добыть очередную победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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