Трубин помог Бенфике добыть разгромную победу, хотя и пропустил между ног

В рамках 19-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде встречалась с Эштрелой Амадорой.

Хозяева встречи первыми открыли счет, но не обошлось без курьеза. Анатолий Трубин, который отыграл весь матч, пропустил между ног.

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Его партнеры смогли перевернуть игру, которая завершилась крупной победой - 4:1. Примечательно, что Кабрал забил фантастическим ударом в падении через себя.

На счету Трубина три сейва, благодаря которым Бенфика больше не пропустила.

Эштрела Амадора - Бенфика 1:4

Голы: Лео Жаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3

В турнирной таблице Бенфика имеет 48 очков после сыгранных 19 туров. Спортинг опережал "орлов" до начала тура на один балл.

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