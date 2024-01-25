Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике

Голкипер выбрал игроков, которые связаны с Шахтером.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин назвал украинцев, которых он бы хотел видеть в португальской команде.

Футболист выбрал тех игроков, с которыми выступал в Шахтере.

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"Из украинцев? Ох, с удовольствием бы "дернул" своих друзей Мудрика и Судакова, но они очень дорогие.

Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже маловато", - приводит слова голкипера Український футбол.

Ранее сообщалось, что Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет.

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