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Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике

Голкипер выбрал игроков, которые связаны с Шахтером.
Сегодня, 11:35
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин назвал украинцев, которых он бы хотел видеть в португальской команде.

Футболист выбрал тех игроков, с которыми выступал в Шахтере.

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"Из украинцев? Ох, с удовольствием бы "дернул" своих друзей Мудрика и Судакова, но они очень дорогие. 

Поэтому, если подумать, вот Бондаренко был бы хорошим выбором. Это очень интересный вопрос, я еще над ним подумаю, потому что только трех выбрать – это как-то даже маловато", - приводит слова голкипера Український футбол.

Ранее сообщалось, что Трубин и Лунин - в ТОП-10 самых дорогих вратарей до 25 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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