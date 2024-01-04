Судаков, Пихаленок и другие: Украинцы, которые могут сменить клуб зимой

Трансферное окно для многих людей, любящих или работающих в футболе является самым интересным периодом в году.

Обычно, фанаты фантазируют на тему возможных переходов, а журналисты подкидывают "дрова в огонь", публикуя инсайды касаемо трансфера того или иного игрока, однако, в этот раз мы примерим на себя роль первых, поразмышляв о вероятных трансферах украинцев в другие клубы.

Отметим, что в данном списке будут присутствовать футболисты, которые могут сменить один иностранный чемпионат на другой, уехать за рубеж, вернуться на Родину или сменить команду в пределах УПЛ.

Украинцы, которые могут сменить команду в межсезонье

Георгий Судаков (Шахтер)

Стоимость на ТМ: 18 млн

Куда: Наполи, Ювентус

Вероятность: 60%

21-летний полузащитник - настоящий лидер донецкого Шахтера и уже перерос этот клуб. У "горняков" есть отличный пример в виде Михаила Мудрика, когда они продали его после впечатляющей Лиги чемпионов за невероятные деньги и если сейчас им предложат то, чего они хотят, то Георгий вполне может сменить команду.

Евгений Коноплянка (без клуба)

Стоимость на ТМ: 250 тыс

Куда: Александрия

Вероятность: 65%

Некогда один из лучших украинских футболистов провел не лучший период карьеры в Краковии и совсем ужасный в Клуже, который накануне объявил о его досрочном уходе из клуба.

Вероятно, Евгений не будет востребован среди зарубежных клубов и, скорее всего, не получит огромного количества предложений из УПЛ (хотя в украинском футболе бывает всякое), однако, вариант с игрой за Александрию под руководством хорошо знакомого Руслана Ротаня видится прекрасной возможностью сполна насладится последними годами своей карьеры, тем более, Коноплянка является уроженцем Кропивницкого, а Александрия единственный и главный клуб этого региона.

Богдан Слюбик (Рух)

Стоимость на ТМ: 700 тыс

Куда: Унион, Вольфсбург, Лацио

Вероятность: 10-15%

Очень молодой и очень перспективный защитник уже является лидером достаточно сенсационного Руха, который в начале чемпионата возглавлял турнирную таблицу чемпионата Украины, а сейчас идет рядом с зоной еврокубков. Благодаря этому он заслужил внимание середняков европейских чемпионатов и, как не парадоксально, из-за этого его трансфер зимой крайне маловероятен.

Рух точно будет просить за Богдана больше, чем указано на Transfermarkt, а клубы из Германии и Италии, вероятно, не захотят удовлетворять запросы львовян.

Илья Квасница (Рух)

Стоимость на ТМ: 1,2 млн

Куда: Жирона

Вероятность: 10-15%

Об Илье можно сказать все то же самое, что и о Богдане с той лишь разницой, что Квасница игрок группы атаки, а поэтому будет цениться еще больше.

Не прибавляет плюсов к возможности перехода и то, что Жирона все же весьма скромный клуб и, хотя, именно два украинца являются самыми дорогими трансферами в истории каталонцев вряд-ли именно Илья станет третьим и именно этой зимой, хотя в европейском клубе талантливого вингера, идущего третьим в УПЛ по системе гол+пас конечно же хочется увидеть.

Александр Пихаленок (Днепр-1)

Стоимость на ТМ: 5 млн евро

Куда: Жирона, Полесье

Вероятность: 40%

А вот что более вероятно так это трансфер Александра Пихаленка в испанскую команду. В пользу этого говорит и "игровая химия" с Артемом Довбиком и более высокий статус футболиста на данный момент.

Помешать этому могут, похоже, лишь амбиции житомирского Полесья, президент которого ниоднократно заявлял о том, что ему нравится Александр и который готов платить большие суммы за необходимых игроков.

Впрочем, в любом случае наверняка Днепр-1 захочет удержать лидера до конца сезона, а там уже принимать решения.

Виктор Цыганков (Жирона)

Стоимость на ТМ: 25 млн евро

Куда: Брайтон, Вулверхэмптон, Лацио, Интер, Барселона

Вероятность: 5%

Завершим список потенциальным трансфером не на вход, а на выход из Жироны. Виктор Цыганков, как и Артем Довбик прекрасно зарекомендовал себя в Ла Лиге и, вероятно, рано или поздно пойдет на повышение.

Однако, причин, по которым это должно произойти зимой откровенно говоря нет. Вингер пользуется безоговорчным доверием тренера, клуб борется, как минимум, за попадание в Лигу чемпионов, а как максимум, за чемпионство, футболиста любят фанаты, поэтому, каталонцам и самому игроку должно придти предложение, от которого они никак не смогут отказаться, а это все же маловероятно.

П.С. Как вы уже поняли, мы не забыли о голевых подвигах Довбика, однако, Артем заигран за Днепр-1 и Жирону в текущей кампании, а правила ФИФА разрешают играть в одном сезоне только за две команды, поэтому, его потенциального трансфера точно стоит ждать не раньше лета.

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